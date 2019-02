Deel dit artikel:













Dick Lukkien: Dit was totaal onnodig FC Emmen-trainer Dick Lukkien

VOETBAL - Totaal onnodig. Dat vond Dick Lukkien van de twee snelle tegengoals en dus de nederlaag bij Excelsior. "In dit stadium van de competitie moeten we scherper zijn in het verdedigen. Dat kost ons in zes minuten twee goals waardoor de wedstrijd omdraait."

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Bij de tweede goal staan er teveel mensen voor de bal, maar vind ik ook dat scheidsrechter Higler een discutabele rol heeft. De vrije bal wordt tien meter naast de plek genomen waar de overtreding werd gemaakt en hij heeft niet één keer gecheckt hoe het met Nick Bakker was die nog op de grond lag. Dick Lukkien, trainer FC Emmen na de nederlaag bij Excelsior

Bij die eerste goal moeten we duelleren. Dat die Edwards zich uit laat zakken en aan de bal komt is niet zo erg, maar daarna moet je wel contact zoeken en ingrijpen. Dat verzuimen Cavlan en Lukic. Dat mag niet gebeuren. Bij de tweede goal staan er teveel mensen voor de bal, maar vind ik ook dat scheidsrechter Higler een discutabele rol heeft. De vrije bal wordt tien meter naast de plek genomen waar de overtreding werd gemaakt en hij heeft niet één keer gecheckt hoe het met Nick Bakker was, die nog op de grond lag. Maar ook daar hadden we het zelf slimmer moeten doen door voor die bal te gaan staan."



