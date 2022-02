Nieuw leven voor belbus Zuidlaren: 'Mooi om iets bij te dragen aan de maatschappij'

Zo vast als een huis

Zo'n 275 mensen maken gebruik van de diensten van de belbus. Eén van hen is meneer Van Dalen. Hij rijdt met Komduur mee naar zijn huis in Zuidlaarderveen. "Ik zou niet zonder de belbus kunnen. Ik heb op dit moment geen auto en ik moet toch boodschappen doen", meent hij. De oudere man woont achteraf. Voor hem is het fijn dat hij bij zijn huis wordt afgezet. Maar de weg er naar toe is een uitdaging. Het regent en de landweg is modderig. Toch komen Komduur en Van Dalen zonder problemen bij de plaats van bestemming.

Na het uitladen van de boodschappen moet de chauffeur op een krappe landweg draaien, maar dan gaat het mis. De wielen van de bus hebben in de modder geen grip en de bus zit vast. Van Dalen, de verslaggeefster en de cameraman proberen de bus een zetje te geven, maar het werkt niet. Planken en stenen worden onder de wielen gelegd om toch grip te krijgen. Na ruim een half uur en een aantal afgezaagde takken later, is de bus eindelijk vrij en staat het in de goede richting. Op naar de volgende passagier.