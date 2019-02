Waterschapsverkiezingen in aantocht: 'We zijn afgelopen jaar veel bekender geworden'

Een online stemhulp, flyerende partijen op straat en een verkiezingskrant. De waterschapsverkiezingen komen eraan. Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen mag woensdag 20 maart een stem worden uitgebracht voor het waterschap waarin je woont.

Afgelopen jaar werd het belang van de waterschappen in Nederland duidelijker dan ooit tijdens de droogte. Alleen al waterschap Vechtstromen in Zuidoost-Drenthe pompte 85 miljard liter water het gebied in om de droogte te bestrijden."Ik denk dat de waterschappen na afgelopen zomer veel bekender zijn geworden bij veel mensen", vertelt watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen. "Toen hebben we ervaren wat watertekort is. Door de klimaatverandering gaan we dat vaker meemaken. Eigenlijk zorgen wij er als waterschap voor dat er niet te veel, maar ook niet te weinig water is."Daarnaast maken waterschappen het afvalwater schoon in zuiveringsinstallaties. "Maar we kunnen niet alle afval, zoals microplastic en medicijnresten, uit het water halen", zegt Kuks. "In ons waterschap moeten we gaan beslissen of we in de zuiveringsinstallaties gaan investeren. Met een nieuwe installatie heeft het milieu minder te lijden onder het afvalwater."Traditioneel gezien trekken de waterschapsverkiezingen weinig stemmers. De watergraaf denkt te weten waarom. "Mensen weten vaak niet hoe hun stem het verschil kan maken. Daar maken we dit jaar meer werk van met een kieswijzer . Daarnaast gaan de partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen vanaf vandaag weer campagne voeren."