Weggebruikers opgelet: Julianaplein Groningen dertien weken op de schop

'Beheersbaar is niet lekker doorrijden'

De werkzaamheden brengen veel overlast met zich mee en daarom bereidt de organisatie Groningen Bereikbaar zich al een jaar voor op deze monsterklus. Dertien weken lang kunnen de duizenden auto's die bijna dagelijks gebruikmaken van het Julianaplein in Groningen hinder ondervinden. Om grote problemen te voorkomen, moeten er de komende weken veel minder auto's via het knooppunt rijden.

Wanneer er zo'n 80.000 auto's minder rijden is het verkeer beheersbaar, vertelt Edwin Papjes van Groningen Bereikbaar. "Met beheersbaar bedoelen we een lange winterse avondspits, dus dat is absoluut niet lekker doorrijden." Weggebruikers moeten dus rekening houden met extra reistijd.

Zo'n tachtig procent van al het verkeer dat gebruikmaakt van de zuidelijke ringweg komt uit de regio. De overige weggebruikers vallen onder doorgaand verkeer, zoals vrachtwagens die vanuit Nederland over Groningen naar Duitsland rijden. "Dat verkeer wordt omgeleid", legt Papjes uit. "Op het regionale verkeer hebben we zelf invloed. We moeten vaker de auto laten staan, meer thuis werken, met de fiets gaan of met de bus of de trein reizen."

'Volg de omleiding'

Bij Groningen Bereikbaar monitoren ze het verkeer op meerdere manieren: via feedback, die ze krijgen op social media, maar ook van verkeersregelaars, buschauffeurs, politieagenten en weginspecteurs, en via camerabeelden. Wanneer er een ongeval is of er een verkeersinfarct dreigt te ontstaan, zal de organisatie meteen kijken hoe het anders kan.

Ook kijken ze hoe druk het op de Park and Ride (P+R) zones in de buurt van Groningen is. "Als het daar erg druk is, kunnen we kijken of we de P+R in Haren of de parkeergelegenheden rondom Groningen Airport Eelde kunnen uitbreiden. Dan zal er vaker een bus heen en weer gaan."