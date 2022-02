Friso Visser wordt per 1 juni de nieuwe directeur van het Nationaal Gevangenismuseum en Museum de Proefkolonie. Hij volgt directeur Peter Sluiter op, die dit jaar met pensioen gaat.

Peter Sluiter is sinds 2009 directeur van het Gevangenismuseum en sinds 2019 van Museum de Proefkolonie. Zijn opvolger is nu nog plaatsvervangend directeur en hoofd educatie en presentatie bij het Museon in Den Haag.