Team Palet ontstemd na vertrek Vormeer Team Palet ontstemd na vertrek Vormeer (foto; RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Imke Vormeer uit Meppel verruilt volgend seizoen Team Palet voor Team A6.nl. De 30-jarige schaatsster zegt toe te zijn aan 'een nieuwe prikkel'.

Geschreven door Karin Mulder

Maar de overstap kwam voor haar huidige ploeg als een verrassing omdat Vormeer onlangs al aangegeven had te zullen verlengen. "De wijze waarop dit is gegaan verdient geen schoonheidsprijs", zegt ploegleider Eelco Kooistra. "Het sloeg in als een bom bij haar teamgenoten en begeleiding".



Team A6.nl is de ploeg van oud-Elfstedenwinnares Klasina Seinstra.