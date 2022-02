Noordenvelders in bijstand onterecht gekort, gemeente trekt aan de bel

De gemeente Noordenveld heeft een brandbrief geschreven aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Reden daartoe is de suggestie van de Belastingdienst dat mensen met een bijstandsuitkering in de gemeente meer inkomsten kregen dan ze zouden moeten ontvangen. Hierdoor zou er geld moeten worden terugbetaald.

De gegevens van de Belastingdienst bleken niet te kloppen, zegt wethouder Alex Wekema. "Volgens de Belastingdienst kwamen die gegevens van ons, maar daar is niets van waar", zegt hij.

6.000 euro 'te veel'

Eind augustus 2021 kwam de fout aan het licht, toen een inwoner contact opnam met de gemeente Noordenveld. "De Belastingdienst suggereerde dat het inkomen van mevrouw 6.000 euro hoger was dan opgegeven", schetst Wekema. "Dat geld zou moeten worden terugbetaald. 6.000 euro is heel veel, zeker als je je realiseert dat mevrouw maar 1.000 euro per maand krijgt."

De gemeente Noordenveld maakte de fout van de Belastingdienst onder haar eigen inwoners kenbaar via een nieuwsbrief. Sindsdien hebben 25 bijstandsgerechtigden zich al gemeld bij wie dezelfde fout is ontdekt. "Maar we vrezen dat er nog meer gevallen zijn. Bijvoorbeeld bij mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Wie hier niet van op de hoogte is, kan in de problemen komen."

50.000 gevallen

Wekema stoort zich aan de houding van de Belastingdienst, die volgens hem inwoners van het kastje naar de muur stuurde. Inmiddels hebben de 25 bijstandsgerechtigden in Noordenveld een excuusbrief mogen ontvangen. "Maar ondertussen belt de Belastingdienst nog steeds mensen na om hun bedrag aan te passen in 'Mijn Toeslagen'. Dat is superfrustrerend en dat moeten mensen vooral ook niét doen. We verzoeken iedereen eerst contact met de gemeente te zoeken."