Dieverbrug krijgt mooie entree met boomgaard en bloemenweide

Dieverbrug krijgt een boomgaard en een bloemenweide (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenhte)

Het moet allemaal nog wat groeien en bloeien. Maar vrijwilligers hebben afgelopen weekend de handen uit de mouwen gestoken om de entree van het dorp Dieverbrug wat op te fleuren.

"Er stonden wat zieke essen en die zijn afgelopen winter gekapt. Toen dachten we: we moeten wat doen met dit stukje grond. Als Plaatselijk Belang kregen we het idee om de boel hier wat te vergroenen, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe", vertelt Jan Pieter Slootweg. Dit weekend plaatsten de vrijwilligers twaalf fruitbomen, waaronder appels, peren, pruimen en een kers.



Oude soorten

"We hebben verschillende soorten geplant vanwege de biodiversiteit. Het dorp mag hier straks letterlijk de vruchten van plukken", zegt Slootweg. De fruitbomen die geplant zijn, zijn allemaal soorten die vroeger ook in deze omgeving voorkwamen. "Dan moet je denken aan de Drentse Bellefleur, de Groninger Kroon of de dubbele meikers."



Bloemenweide

Met het planten van de bomen is het project op de kruising van de Dwingelderdijk met de Dieversluis nog niet af. "We gaan in maart en april een mengsel van wilde bloemen zaaien. Dus dan hebben we hier straks ook een bloemenweide. Zo wordt het een mooie entree voor Dieverbrug", vertelt Slootweg. Daarnaast komen er picknickbankjes te staan en er komt een insectenhotel.