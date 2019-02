Boomklimmende gevangene wilde niet terug naar binnen

De gevangene die zaterdagnacht in een boom klom op de binnenplaats van jeugdinrichting Juvaid in Veenhuizen, deed dat omdat hij niet terug naar binnen wilde. Van een eventuele ontsnappingspoging was geen sprake, zegt een woordvoerder van Juvaid.

Volgens de woordvoerder was het de eerste keer dat iemand in een boom klom op de binnenplaats. Het veroorzaakte consternatie, zelfs de brandweer kwam naar Veenhuizen. "Uit veiligheidsoverwegingen is de brandweer gebeld. Uiteindelijk is de jongere zelf naar beneden gekomen en hoefde de brandweer niets te doen", aldus de woordvoerder.Medewerkers van Juvaid gaan het incident evalueren. Het incident is nog niet meteen aanleiding om de bomen van de binnenplaats te verwijderen.Juvaid is een gesloten inrichting voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, of daarvan worden verdacht. Het gaat vaak om jongeren met gedragsproblemen. In Juvaid worden de jongeren geobserveerd en behandeld.