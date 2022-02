Bijzondere vondst voor Stedelijk Museum Coevorden

Door een nog onbekende vinder is een bijzondere vondst gedaan: een baardmankruik. Dit is een soort kruik gemaakt tussen de 15de en de 18de eeuw, rondom de Duitse stad Keulen. De vinder heeft het intacte stuk op de balie van Stedelijk Museum Coevorden neergelegd met een briefje erbij, maar zonder naamsvermelding. De kruik is gevonden bij de Bentheimerpoort in Coevorden.

"Meestal zijn dit soort kruiken niet meer in goede staat en vallen ze in stukjes uit elkaar", vertelt Melissa Luisman van het Stedelijk Museum. "Maar dit exemplaar is nog in zo'n goede staat", vertelt Luisman blij.

De exacte gebruiksfunctie van de baardmankruiken is niet helemaal zeker. Hoogstwaarschijnlijk werden de kruiken gebruikt om drank uit te schenken of in te bewaren, maar dit was afhankelijk van de omvang van de kruik.

Mythes

Over de baardmankruiken gaan veel mythes rond. "In de 16de eeuw zijn pottenbakkers in Keulen verjaagd, omdat bij het maken van potten veel giftige stoffen vrijkwamen", vertelt Luisman gepassioneerd. "Uit wraak op de stadhouders zouden de pottenbakkers portretten van de stadhouders hebben geplaatst op de potten. We weten niet welke stadhouder op onze kruik moet voorstellen."

Wie o wie

Normaal gesproken zoekt het museum in Coevorden zelf naar een object of wordt er iets aangeleverd. "Maar dit object is bij ons op de balie gezet zonder naam of enige andere informatie", zegt Luisman verbaasd. "De conservator heeft onderzoek gedaan naar de kruik en heeft bevestigd dat het een echte is."