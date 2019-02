Tien hanen weg uit kinderboerderij Assen na klacht buurtbewoonster

Er kraait voorlopig geen haan meer in kinderboerderij De Lariks, in de gelijknamige wijk in Assen. De beesten zijn allemaal weg, na klachten over geluidsoverlast.

Wij zitten hier al 23 jaar en zij woont hier net Jan Blik

"We mochten nog één haan houden. Maar die moest dan iedere nacht in een nachthok. Dat is een licht- en geluidsdicht hok. Maar de hanen kruipen altijd in de bomen. Daar is geen beginnen aan. Toen hebben we maar besloten om alle hanen weg te doen. Dan zijn we van dat gezeur af", zegt beheerder Jan Blik.De klachten van geluidsoverlast komen van één buurtbewoonster. "De mevrouw die de klacht indiende, heeft bijna alle instanties die je kunt benaderen, gebeld en ze zijn ook allemaal langs geweest." Zo kreeg de kinderboerderij onder meer bezoek van de politie en de Dierenbescherming.Blik denkt dat de mevrouw die de klacht indiende, wil dat de kinderboerderij sluit. "Ze vindt het niet thuishoren in een woonwijk. Maar wij zitten hier al 23 jaar en zij woont hier net. Ze had kunnen zien dat de kinderboerderij hier staat, toen ze hier kwam wonen."Vrijwilligster Erika Snijder baalt ervan dat de hanen nu weg zijn uit de kinderboerderij. Het zit haar dwars dat één omwonende dit voor elkaar krijgt. "Ik moest gisteren werken bij de kinderboerderij en ik trof Jan verdrietig aan. Ik heb het hele verhaal aangehoord. De klachten blijven niet alleen bij die hanen, maar er wordt bijvoorbeeld ook geklaagd over hoge bomen."Snijder vindt dat de kinderboerderij een belangrijke functie heeft in de buurt. "Toen ik gisteren werkte, heb ik wel zestig bezoekers gehad. Er was een moeder met een kindje, die zei tegen me: 'We hebben hier de middag van ons leven gehad'. Het kindje heeft me geholpen een lammetje te voeren. De boerderij is heel belangrijk voor onze buurt."De vrijwilligster plaatste uit frustratie een bericht op Facebook. Sindsdien wordt ze overspoeld met berichtjes en telefoontjes. "Ik werd wakker en dacht: het is belachelijk dat de hanen weg moeten. Andere dieren maken ook geluid. Ik heb daarom een verhaal geschreven. Voor ik het plaatste, heb ik het wel tien keer doorgelezen. Maar ik sta er echt achter." Beheerder Jan Blik snapt de frustratie van zijn vrijwilligster. "Voor mij is het ook heel moeilijk. Maar ik heb me er inmiddels maar bij neergelegd", zegt hij.Vrijwilligster Erika Snijder is ondertussen bang dat het van kwaad tot erger gaat. "Als je erop gefixeerd bent, dan hoor je alles. Ik snap ook niet hoe die mevrouw alle geluiden kan horen. Ik wil haar niet zwart maken. Maar ik maak ook geluid en kinderen ook. Dat heb je in een woonwijk." Volgens Snijder komen er verder geen klachten uit de buurt.Een woordvoerder van de gemeente Assen bevestigt dat de klachten van één buurtbewoner komen. "Zij heeft bij ons geklaagd over geluidsoverlast. Uit onderzoek blijkt dat de kinderboerderij aan alle richtlijnen en vergunningen voldoet. We hebben wel een handreiking gedaan aan deze klaagster. Daarom is een nachtverblijf geplaatst en daarmee was voor ons de kous af", zegt de woordvoerder.De gemeente benadrukt dat de boerderij voorziet in een 'heel grote behoefte in de buurt'. "We vinden het heel vervelend voor de mensen die hier met hart en ziel zich voor inzetten", aldus de woordvoerder.Maar om nog meer klachten te voorkomen, heeft de kinderboerderij de ongeveer tien hanen weg gedaan. Ze zijn volgens een beheerder Blik naar een goed onderkomen gebracht. "Ik heb er wel vrede mee", besluit Blik.