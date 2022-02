Gemeenten trekken stekker uit Gemeentelijke Kredietbank in Assen

De stekker gaat uit de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) in Assen. Bedoeling is dat de schuldhulpverlener eind 2023 ermee stopt. Dat is het voorstel van het dagelijks bestuur, met daarin de wethouders van Assen, Hoogeveen en Meppel. Bij de GKB in Assen werken tachtig mensen.

Assen, Hoogeveen en Meppel lieten de schuldhulpverlening jarenlang door de GKB doen via een gemeenschappelijke regeling. Vanaf 2024 zal een andere organisatie bezig gaan met hulp aan inwoners met geldproblemen. Wie dat wordt, is nog onbekend. Er komt een Europese aanbesteding.

Financiële tekorten

De GKB in Assen zit al jaren in financieel zwaar weer. Elk jaar kostte de organisatie meer geld. Ondanks verschillende reorganisaties kampt de instelling nog altijd met tekorten. Zo was er afgelopen jaar een tekort van zes ton. Het dagelijks bestuur, met daarin Assen, Meppel en Hoogeveen, liet vorig jaar onderzoeken of ze hun gezamenlijke schuldhulpverlener zouden aanhouden of toch afstoten. Dat wordt nu het laatste.

Volgens wethouder Jan Broekema (SP) van Assen, voorzitter van het dagelijks bestuur van de GKB, blijft het doel hetzelfde. "Bedoeling is dat onze inwoners die het nodig hebben ook in de toekomst een goede hulpverlening blijven krijgen bij schulden. En vanzelfsprekend hebben we in het nieuwe toekomstscenario ook alle aandacht voor de werkgelegenheid en het perspectief voor de medewerkers." Volgens Broekema liepen de drie gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel steeds meer financiële risico's en willen ze dat niet langer.

Opdrachtgevers kwijtgeraakt

De kredietbank is de laatste jaren steeds meer gemeenten kwijtgeraakt als opdrachtgever bij schuldhulpvragen. In hoogtijdagen waren er tientallen noordelijke gemeenten die de GKB inhuurden voor schuldenpreventie, hulpverlening en inkomstenbeheer. Nu zijn dat er nog elf die voor een bepaald onderdeel van de schuldhulpverlening een dienstverleningsovereenkomst hebben.

In Drenthe gaat het om Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo en Westerveld. Daarnaast zijn Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerkwartier, Westerwolde en Stadskanaal klant bij de GKB.

Pas bij schuldsanering

Gemeenten zetten de laatste jaren zelf vooral in op preventie van schulden via hun eigen welzijnsorganisaties. De hulp van de Asser instelling wordt pas ingeroepen als het toch is misgegaan en inwoners in de schuldsanering komen. De kredietbank neemt dan het budgetbeheer over.

De komende twee jaar wordt het werk van de GKB volgens Broekema 'zorgvuldig afgebouwd', en de aanbesteding voorbereid.