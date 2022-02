Cabot-fabriek geeft Klazienaveen dorpspark cadeau

De fabriek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld als lokale banenmotor. Het bedrijf werd in 1921 opgericht onder de naam Purit. Later volgde overnames door Norit en uiteindelijk Cabot in 2012. In maart gaat de Klazienaveense vestiging met zes andere locaties in de Verenigde Staten, Engeland, Italië en Nederland over in nieuwe handen. Hier wordt in maart een klap op gegeven met de nieuwe eigenaar, One Equity Partners.