Nieuwe eigenaar Expo Assen denkt aan kartbaan of padelcomplex

"En mogelijk belevenissen die aansluiten bij de motor- en autosport en andere vrijetijdsactiviteiten", voegt Emiel Brink van Lenferink Groep Zwolle toe. Hij zegt dat 'leisure-invulling' het meest kansrijk is voor de evenementenlocatie in Assen.

Momenteel worden er vluchtelingen opgevangen in de Expo Assen. In november kwamen de eerste 150 vluchtelingen aan. Die zouden in eerste instantie voor drie weken opgevangen worden, maar dat is inmiddels verlengd.

Libéma is de huidige eigenaar van Expo Assen, maar die wilde de hal naast het TT Circuit in Assen verkopen. Libéma liet eerder weten in 2023 de expohal te gaan sluiten. Er is niet veel vraag naar grote evenementen, waardoor de locatie van de evenementenhal door Libéma als een lastige plek werd omschreven. Ook de sluiting van de IJsselhallen in Zwolle speelde mee in het besluit. Vanuit Zwolle werd veel voor de Expo georganiseerd. Met de sluiting zouden direct en indirect zo'n vijftig banen zijn gemoeid.