Drentse basisscholen scoren gemiddeld op eindtoets

Drentse basisscholen scoren gemiddeld een 7 op de eindtoets. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vijf scholen scoren een onvoldoende.

In Drenthe zijn 249 basisscholen meegenomen in de analyse van RTL Nieuws , waarvan acht scholen hoger scoren dan een 8,5. Dat is 2,8 procent van de basisscholen. Vijf scholen scoren lager dan een 5,5, wat neerkomt op twee procent.Drenthe staat met deze scores relatief gezien op een derde plek op het gebied van goed scorende scholen, maar ook op een tweede plek qua slecht scorende scholen. Van alle provincies komt Zeeland het beste uit de bus, Noord-Holland staat onderaan de lijst.De analyse van RTL bestaat uit de scores van de eindtoets van de afgelopen drie jaren. Daarnaast is rekening gehouden met eventuele achterstanden van leerlingen. In totaal zijn de scores van ruim zesduizend scholen vergeleken.