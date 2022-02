Bibliotheek in De Nieuwe Kolk ondergaat metamorfose

De bibliotheek in De Nieuwe Kolk in Assen ondergaat een grootschalige metamorfose. Zo komt er een ontmoetingsruimte en krijgt jongerencentrum DNK-NXT een prominente plek in de bibliotheek.

Maar eerst wordt er tussen de boeken druk verbouwd. Achterin is op dit moment alles leeggehaald. Daar wordt gestart met de herinrichting van de ruimte.

Moderniseren

Tien jaar geleden kwamen De Nieuwe Kolk, met het theater en de bioscoop, en de bibliotheek Assen als twee aparte organisaties in het gebouw. Vijf jaar geleden volgde een fusie. "En nu werd het tijd om te moderniseren. De bibliotheek heeft in de afgelopen tien jaar een nieuwe functie gekregen. Het draait niet meer alleen om de collectie, maar meer om de connectie", vertelt Irene van der Molen woordvoerder van DNK.

"Zo komt er een fysieke ruimte voor ontmoetingen of exposities. Krijgen we meer studie- en werkplekken en benutten we alle ruimtes zodat het een bieb van de toekomst wordt." Op dit moment merkt DNK al dat er veel gebruik wordt gemaakt van de studie- en werplekken.

Bij de herinrichting worden de verschillende functies met elkaar verbonden, legt Van der Molen uit. De centrale hal moet een multifunctionele ruimte worden, waar bijvoorbeeld nagepraat kan worden over een voorstelling.

DNK-NXT

Het kunstpodium KINK moet plaats maken voor DNK-NXT, een nieuw jongerencentrum. Van der Molen: "DNK-NXT is speciaal voor jongeren tot en met 18 jaar. Er is een enorme vraag aan kennisverrijking, zoals bloggen, vloggen of monteren van video's. Alles voor talentontwikkeling van deze jongeren. Dat betekent dat ook onze jeugdcollectie verplaatst wordt naar deze ruimte. Want de collectie hoort bij de ontwikkeling van talenten op basis van taal en techniek." De ruimte van DNK-NXT zal ook gebruikt worden voor scholen die daar hun culturele activiteiten kunnen houden.

De horecagelegenheid wordt ook uitgebreid. Nu kan er een kopje koffie gehaald worden, later komen daar ook broodjes en kleine snacks bij. Dit alles wel op een onbemand station. "Om de verblijfsfunctie te behouden. Als ouders hun kind brengen, kunnen zij blijven wachten", zegt van der Molen.

Verbouwing in fases