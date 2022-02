Plan voor tijdelijk onderbrengen statushouders in Valthermond

Een leegstaand pand in het centrum van Valthermond is volgens de gemeente Borger-Odoorn geschikt voor de tijdelijke opvang van veertien statushouders. Het voormalig onderkomen van bouwbedrijf Brands aan de Vrijheidslaan komt hiervoor in aanmerking.

Vanwege de grote toestroom aan vluchtelingen zijn veel asielzoekerscentra vol en wordt van iedere gemeente gevraagd om geschikte, tijdelijke opvanglocaties te zoeken. Statushouders, vluchtelingen die de asielprocedure succesvol hebben doorlopen en sowieso in Nederland mogen blijven, bezetten nu de azc's vanwege een gebrek aan woningen. Daardoor komt de opvang van nieuwe vluchtelingen in het gedrang.

"Het doel van deze tijdelijke locatie is de doorstroming op gang te brengen", zegt wethouder Nynke Houwing. "We moeten hierin onze verantwoordelijkheid in Drents verband nemen. Net zoals Emmen dat heeft gedaan met het hotelpand destijds. Ook al kunnen wij geen grote groepen vluchtelingen opnemen, we kunnen wel creatief nadenken over oplossingen."

Burgemeester Jan Seton is het daarmee eens: "Er zitten landelijk 11.000 statushouders in de asielzoekerscentra, dat is de bottleneck. Het gaat erom dat die prop van mensen met een verblijfsstatus in de azc's wordt aangepakt."

Geen andere locaties op het oog

De gemeente Borger-Odoorn moet voor de eerste helft van dit jaar vijftien statushouders op te vangen. Daar komen tien bij, omdat het afgesproken aantal van vorig jaar niet is gehaald. Normaliter krijgen deze nieuwe Nederlanders één voor één een plek in de gemeente. Nu worden er veertien in één keer op één locatie ondergebracht.

Het pand van Brands staat leeg en is volgens Houwing de beste optie: "Het is eenvoudig tijdelijk bewoonbaar te maken en de enige plek dat op korte termijn als opvang kan dienen. Toevallig staat dat in Valthermond, maar als dit pand in Exloo of Borger had gestaan, dan hadden we daar ook voor gekozen."

Aan gemeentelijk eigendom, bijvoorbeeld een tweetal boerderijen aan de rand van Borger, moet teveel verbouwd worden. Over de kosten die de gemeente aan Brands betaalt voor de huur van het pand wil de wethouder geen mededelingen doen.

'Dorp raakt niet overspoeld'

Maandag gaat de gemeente in gesprek met inwoners van Valthermond. Althans, met de mensen die in de directe omgeving van het pand wonen.

Houwing daarover: "We hebben ingecalculeerd dat er vragen zouden komen en die nemen we serieus. Toch raakt het dorp door deze veertien mensen niet overspoeld. Het zijn er geen honderden. Hopelijk kunnen we maandag een deel van de onrust wegnemen."

Volgens de wethouder is het wel zaak om een eventuele discussie terug te brengen naar normale proporties: "Het is een tijdelijke oplossing. Bovendien zijn het nieuwe Nederlanders, geen veiligelanders die je op verschillende buslijnen overlast ziet veroorzaken. Mijn oproep is dus: maak het niet groter dan het is."

Flexwoningen

Aan het eind van het jaar zullen de statushouders een nieuwe, permanente plek in de gemeente moeten hebben. Brands wil het pand aan de Vrijheidslaan namelijk geschikt maken voor woningbouw. "Ze moeten er dan sowieso uit", zegt Houwing.