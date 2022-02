Militaire vakbonden: 'De dag die je wist dat zou komen'

Zijn collega-voorzitter Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM) sluit zich daar bij aan. "De mensen moeten wel in goede gebouwen kunnen werken", legt hij uit. "Alles moet aan de nieuwste normen voldoen." Volgens Debie moeten alle panden van Defensie uiterlijk in 2024 minimaal energielabel C hebben. "Er wordt nu een inventarisatie gemaakt. Wat kost verduurzamen en wat kost nieuwbouw?"

Vakbond VBM ziet ook dat dit probleem breder is dan alleen Assen. "Dit geldt eigenlijk voor alle locaties in Nederland. Dat komt omdat er in de afgelopen dertig, veertig jaar nauwelijks is geïnvesteerd in infrastructuur, op een enkele locatie na. En dan worden er keuzes gemaakt", aldus Debie. "Het is nergens goed genoeg op de kazernes. Of je het nu hebt over Schaarsbergen, Oirschot of Den Helder."