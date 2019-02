Deel dit artikel:













Politiehondenvereniging vreest gedwongen vertrek uit Hooghalen De politiehondenvereniging wil niet weg van het voormalige azc-terrein (archieffoto RTV Drenthe)

Politiehondenvereniging Beilen e.o. dreigt na twintig jaar te moeten vertrekken van hun trainingslocatie op het voormalige azc in Hooghalen. Het bedrijf Copperhead Airsoft heeft zijn oog op het braakliggende terrein laten vallen.

“Copperhead Airsoft wil hier een airsoftterrein van maken. Dat is een soort van paintball”, vertelt voorzitter André Ebbinge van de politiehondenvereniging, dat een kleine hoek van het terrein gebruikt. “In de plannen moeten wij onze huidige plek verlaten. Op de nieuwe plek hebben we minder ruimte en kunnen we geen gebruik maken van de verlichting.”



Trainingen en demonstraties

De politiehondenvereniging maakt al twintig jaar gebruik van het voormalige azc-terrein. Drie keer per week trainen de leden er met hun politiehonden. Er worden zoek- en bijtoefeningen gedaan en honden leren hun baas te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks een demonstratie gehouden, waarbij honden en hun geleiders uit heel Nederland naar Hooghalen komen. De politie en de luchtmacht komen die dag kijken om honden te selecteren voor organisaties.



“Wij hebben in de periode dat wij hier zitten een heel goede reputatie opgebouwd in het hele land”, weet Ebbinge. “Hondengeleiders komen hier graag. Bovendien heeft onze trainingsplek ook maatschappelijk veel waarde. Door die oefendag hoeven de politie en de luchtmacht niet bij alle verenigingen in heel Nederland op zoek naar honden. Zij kunnen zich focussen op een uniek evenement als het onze. Bovendien hebben de organisaties niet het geld om honden te scouten bij allerlei verenigingen.”



'Deksel op de neus'

Al die jaren dat de politiehondenvereniging gebruik maakt van het terrein, worden ze er gedoogd door de gemeente Midden-Drenthe. “We hebben in het verleden enkele keren gevraagd om een huurcontract. Dat was volgens de gemeente nooit nodig. Maar nu krijgen we het deksel op de neus”, aldus een teleurgestelde voorzitter. Intussen legde de vereniging zelf elektriciteit aan, waardoor ze ook in de avonduren kunnen trainen.



Een gedwongen vertrek zou een drama zijn voor de club. “Dit is een uniek terrein. In totaal is het tien hectare groot, maar wij gebruiken hooguit anderhalve hectare”, zegt Ebbinge. “Het is goedgekeurd voor officiële keuringen. Een vertrek betekent dat we een nieuwe locatie moeten vinden. Zo’n locatie vind je niet weer. Bovendien zijn we dan onze voorzieningen kwijt en kunnen we geen oefendag meer houden.”



Computerspel in het echt

In de plannen van Copperhead Airsoft verandert een groot deel van het terrein in een soort van oefendorp, afgeleid van het Groningse Defensie-oefendorp Marnehuizen in Marnewaard. Hierin kunnen teams een real life multiplayer game spelen, een soort computerspel in het echt. Daarbij wordt geschoten met een soort van paintball geweren.



Initiatiefnemer Marten Slump is verrast dat de politiehondenvereniging het gevoel heeft dat ze moet vertrekken. "Voor ons hoeft de club niet weg. Er ligt een voorstel voor een nieuwe veldindeling, waarbij de hondenclub ongeveer honderd meter opschuift. Maar het is ook afhankelijk van de gemeente. Die voert met de politiehondenvereniging nog gesprekken over een contract. Maar wat ons betreft, blijft de vereniging gewoon actief op het terrein."