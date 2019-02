Deel dit artikel:













Pittig uitduel voor Hurry-Up en E&O 2 in beker Hurry-Up speelt tussen 11 en 13 maart in Sittard (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up en E&O 2 hebben het niet getroffen tijdens de loting voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Beide teams krijgen een pittig uitduel voor de kiezen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Hurry-Up is gekoppeld aan LIONS. In de week van 12 tot en met 14 maart moet de formatie van Tim Remer aantreden in Sittard. Bij de laatste zestien rekende Hurry-Up af met buurman E&O. Het werd 29-20.



Helse klus

Door de uitzichtloze situatie van de oranjehemden in de BENE-League, Hurry-Up staat op de tiende plaats en gaat in de lente strijden tegen degradatie, hoopte de ploeg op een gunstige loting. "Wij kunnen het, zeker in eigen huis, iedere tegenstander moeilijk maken", beweerde aanvoerder Ronald Suelmann.



LIONS op eigen grondgebied kloppen wordt een helse klus. In de competitie ging Hurry-Up met 38-26 ten onder in Zuid-Limburg.



Quintus

Ook cupfighter E&O 2 kan de borst nat maken. De eerste divisionist schakelde in de achtste finale Tachos uit (27-26) en gaat in de volgende ronde op bezoek bij een ploeg uit de BENE-League: Quintus.