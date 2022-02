Land van Bartje keert terug naar de tekentafel voor uitbreiding

De tekeningen voor een multifunctioneel gebouw, paardenstallen, speeltoestellen, een klimtoren en een parkeerterrein bij Land van Bartje in Ees kunnen uitgegumd worden. "We kunnen weer echt terug naar de tekentafel", zegt initiatiefnemer Koos Kranenburg, bestuursvoorzitter van Het Land van Bartje. "De intentie is om het park op een effectieve manier op meer recreatie te laten toespitsen."

De Raad van State zette gisteren een streep door de uitbreidingsplannen van het Land van Bartje. Het park wil al vanaf 2010 uitbreiden. Het gaat om recreatiewoningen in het noordelijke deel en grootschalige dagrecreatie in het zuidelijke deel. De Raad van State oordeelde gisteren dat die recreatiewoningen prima mogen, maar de grootschalige dagrecreatie in het zuiden niet. "We zijn half blij", reageert initiatiefnemer Koos Kranenburg, bestuursvoorzitter van Het Land van Bartje.

Die dagrecreatie zou dan onder meer bestaan uit een multifunctioneel gebouw, speeltoestellen en overkappingen. En dat mag allemaal niet volgens de Raad van State.

Overlast

De zaak was aangespannen door een aantal inwoners. Die waren bang voor overlast als de plannen doorgingen. Ze vrezen een behoorlijke toestroom van recreanten en toeristen, die ook nog eens voor veel verkeersoverlast op de wegen rondom Ees zullen zorgen.

"We moeten ook leren van onze fouten", zegt hij. "We moeten op een andere manier met omwonenden in dialoog gaan. Om te voorkomen dat we weer bij de Raad van State eindigen."

Andere partijen

Al kaart Kranenburg nog twee punten aan. De rechtszaak ging niet tegen het Land van Bartje, maar tegen de gemeente. Het ging namelijk over het bestemmingsplan, dat volgens de Raad van State te ruim is aangehouden.

"Niet iedereen is tegen de plannen", verzekert Kranenburg. "Er is een groep die een zienswijze heeft ingediend, maar er zijn ook bewoners die teleurgesteld zijn dat het plan niet door kan gaan. Er is ook een groep die er positief tegenover staat. Maar de tegenpartij heeft nu gewonnen."