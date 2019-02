Deel dit artikel:













Noorderzijlvest trekt verkiezingskrant terug: 'Dit is politieke censuur' Waterschap Noorderzijlvest heeft de verkiezingskrant teruggetrokken (foto: Google Streetview)

Waterschap Noorderzijlvest brengt geen verkiezingskrant uit. De inhoud van de krant voldoet niet aan de verwachtingen van dijkgraaf Bert Middel en secretaris-directeur Evelien van der Kuil.

"De inhoudelijke tekortkomingen hebben met name te maken met het inlevingsvermogen in ons beheergebied", schrijft het duo aan de acht partijen. "Gezien de deadline is het helaas niet mogelijk om de inhoudelijke verbeterslag nog te kunnen maken. Daarom is besloten om te stoppen met de verkiezingskrant."



Woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Vandaag is de aftrap gedaan van de verkiezingscampagne. Naast flyeren op straat, kregen de partijen ook de mogelijkheid om een tekst te schrijven voor de verkiezingskranten daarbij mochten zij drie speerpunten noemen. Deze krant zou naar alle inwoners van het waterschap gezonden worden.



Peter van Mombergen van de partij Betaalbaar Water spreekt in een brief van het censureren van politieke partijen. "Blijkbaar ontbreekt het de deelnemende politieke partijen aan inlevingsvermogen in het gebied van Noorderzijlvest. Omdat de verkiezingskrant wordt geschrapt omdat de inhoud niet aan de verwachting voldoet, lijkt ons hier sprake van politieke censuur. Door de verkiezingskrant zou namelijk een groot publiek kennis kunnen nemen van de standpunten van Betaalbaar Water, die afwijken van wat andere partijen te melden hebben."



Dijkgraaf Bert Middel was niet bereikbaar voor commentaar.