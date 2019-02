Deel dit artikel:













Vrijspraak na burenruzie: ‘Jullie moeten je diep schamen’ De rechter sprak de 72-jarige man vrij (foto: archief RTV Drenthe)

De politierechter in Assen heeft een 72-jarige man uit Nieuw-Buinen vrijgesproken van mishandeling van zijn buurman en een vriend die daar op bezoek was.

Het drietal kreeg in augustus vorig jaar ruzie om de honden van de bezoeker.



IJzeren staaf

Toen de 72-jarige Nieuw-Buiner die zomerdag zijn container buiten zette, reageerden de honden van de bezoeker naar eigen zeggen fel. "Ze kwamen als leeuwen op me af. Ik schrok me hartstikke dood en was zo angstig. Toen heb ik een stang gepakt."



Met deze ijzeren staaf zou de man zijn buurman en zijn vriend hebben mishandeld, door ze te slaan en te duwen. Volgens de Nieuw-Buiner is daar niets van waar. "Ze wilden de stang afpakken, maar ik heb niet geslagen."



Niet bewezen

Ook de rechter vond mishandeling niet bewezen, onder meer omdat de verklaringen van de slachtoffers onderling verschillen en het letsel niet met hun verklaringen overeenkomt.



"Wat daar is gebeurd, verdient verre van een schoonheidsprijs. Jullie moeten je allebei diep schamen. Er was duw- en trekwerk, maar ik zie in het dossier geen bewijs voor het slaan met een ijzeren staaf. En als ik gerede twijfel heb, moet ik u vrijspreken", legde de rechter haar vonnis uit.