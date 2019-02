Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogevener van A28 gehaald met drugs in auto: werkstraf Behalve wiet had de man ook cocaïne bij zich (foto: pixabay.com)

Een 36-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot 120 uur werkstraf, omdat hij drugs en pepperspray in zijn auto had liggen.

De man werd op 1 juli vorig jaar op de A28 bij Rogat aangehouden. In de auto vonden politieagenten verschillende soorten drugs, waaronder een halve kilo wiet. Een andere inzittende van de auto werd ook opgepakt.



Behalve de wiet vonden de agenten ook heroïne, cocaïne en een busje pepperspray. De man is zelf drugsverslaafd geweest, maar is daar volgens zijn advocaat inmiddels vanaf.