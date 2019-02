Deel dit artikel:













Werkstraf voor mishandeling ex-vriendin: ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’ De man gaf zijn vriendin in een vuistslag (foto: pixabay.com)

"Drank maakt meer kapot dan je lief is." Zo vatte de politierechter de zaak samen van een 26-jarige man uit Zuidwolde.

De man stond terecht voor mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij sloeg haar tijdens het Oktoberfest vorig jaar in Alteveer met een vuist in het gezicht. De rechter veroordeelde hem tot tachtig uur werkstraf.



Aan de stok

Het tweetal kreeg het tijdens het feest - onder invloed van alcohol - met elkaar aan de stok. Twee bewakers hoorden ze ruzie maken en zagen ze wat over en weer duwen, toen de man met zijn vuist uithaalde. Hierbij liep zijn ex-vriendin een breuk in haar oogkas op.



Volgens de man uit Zuidwolde is hij tijdens de relatie meerdere keren door zijn toenmalige partner geslagen. "Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Het is niet leuk. Ik ben er dan ook niet trots op", verklaarde hij in de rechtbank. Hoewel hij zich de klap niet meer kan herinneren, zegt hij de verhalen van anderen te geloven.



Twijfel

Zijn ex-vriendin las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Ze vertelde lang te hebben getwijfeld om aangifte te doen. "Het is ontzettend moeilijk om aangifte te doen tegen iemand van wie je veel hebt gehouden." Ook gaf ze aan graag haar onkosten vergoed te zien, maar geen nut te zien in een verdere straf.



Dat zagen zowel de officier van justitie, als de rechter anders. "Ik ben blij dat er aangifte is gedaan, want dit soort geweld kan niet door de beugel", gaf de officier mee. De man moet een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. Ook moet hij een schadevergoeding van bijna 1.900 euro betalen, omdat de vrouw als gevolg van de breuk een bril heeft moeten aanschaffen en een aantal weken niet kon werken.