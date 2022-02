Staatssecretaris geeft kazerne Assen weinig hoop: 'Zo doorgaan is geen optie'

Staatssecretaris Christophe van der Maat begrijpt dat hij zich in Drenthe niet populair heeft gemaakt met het voornemen om de Johan Willem Frisokazerne in Assen in 2027 te gaan sluiten. Toch vraag hij de bestuurders in onze provincie om vooral met hem mee te denken en de hakken niet het zand te zetten.

Een formeel besluit is er nog niet genomen, maar de staatssecretaris van Defensie klinkt ronduit somber over de toekomst van de kazerne in Assen. Volgens hem is sluiting van de locatie op termijn 'een serieuze optie'. "Defensie heeft op dit moment heel veel vastgoed. Het is versnipperd, verouderd, heel duur en niet ideaal om goed te kunnen trainen. Voor toekomstige missies is het belangrijk dat we veel meer mensen bij elkaar brengen", legt Van der Maat de plannen uit.

De Johan Willem Friso kazerne is één van de kleinere Defensie-kazernes en werd al werd gebouwd in 1892. Dat maakt de locatie in de ogen van de staatssecretaris niet aantrekkelijk om in te blijven investeren. Want nieuwe en duurzame gebouwen krijgen de voorkeur boven het renoveren en onderhouden van oude complexen.

"Als we gaan concentreren, hebben onze mensen recht op moderne locaties", vindt Van der Maat. "Als je nu ziet hoe het vastgoed ervoor staat op een aantal plekken in Nederland, ook in Drenthe, dan loop ik als startend staatssecretaris met het schaamrood op de kaken rond."

Begrip voor emoties

De VVD-bestuurder is niet verrast dat de provincie Drenthe en de gemeente Assen zich zorgen maken. "Ik snap dat de eerste boodschap niet met gejuich is ontvangen in Assen. Ik woon zelf in een defensiestad, dus ik begrijp de emoties heel goed. Het is logisch dat hun eerste reactie was om door te gaan zoals het nu gaat. Maar dat is geen optie. Dan kunnen wij de rekeningen van Defensie niet betalen en geen aantrekkelijke werkgever zijn voor ons personeel."

Mocht de Johan Willem Friso kazerne daadwerkelijk sluiten, is het de bedoeling dat de Asser militairen van de Luchtmobiele Brigade verhuizen naar de Johannes Post Kazerne in Havelte. "Als je kijkt naar de groeimogelijkheden, het bij elkaar brengen van oefenterreinen en disciplines én waar we grootschalig kunnen vernieuwen, dan is Havelte geschikt. Daar kunnen we nog jaren vooruit en is de werkgelegenheid in de regio verzekerd", aldus Van der Maat.

Geen antwoord

Toch blijft er het nodige onduidelijk in de plannen om de onderdelen van Defensie te gaan concentreren. Zo zit de Luchtmobiele Brigade niet alleen in Assen, maar ook in het Gelderse Schaarsbergen. Van der Maat wil niet zeggen wat er mogelijk met die locatie gaat gebeuren. "Daar kan ik geen antwoord op geven. We zitten nog redelijk vooraan in het proces. Op dit moment zijn we bezig om al dat soort vragen goed in beeld te brengen."

Het is evenmin helder of er in de toekomst onderdelen vanuit Havelte gaan verdwijnen. "We zetten ons stevig in om de werkgelegenheid in de regio intact te houden. Tegelijkertijd moeten we ook kijken naar de belangen van Defensie en de opdracht die in het regeerakkoord staat", schetst de staatssecretaris de spagaat. "Het is een grote landelijke kaart, waar veel in beweging komt. Van iedere regio vragen we een bijdrage te leveren aan het oplossen van de vastgoedpuzzel van Defensie."