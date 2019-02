Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sportcast #27: Plusje voor Brigata Fanatico, minnetje voor DVSV Sportcast #27 over de sport in Drenthe (Foto: RTV Drenthe)

In deze Sportcast blikken Niels Dijkhuizen, Dink Binnendijk en René Posthuma terug op de 1-2 nederlaag van FC Emmen. In vijf minuten gaf FC Emmen de overwinning uit handen en dat levert in het panel chagrijn op. Wel een groot compliment voor de Brigata Fanatico. De supportersgroep van FC Emmen was in groten getale aanwezig in Rotterdam en ze kregen een compliment van de NS voor het voorbeeldige gedrag in de trein. Minder tevreden waren Dijkhuizen en Posthuma over DVSV uit Darp. Gisteren speelde de ploeg de topper tegen Hoonhorst, maar de spelers waren niet vooruit te branden, omdat een feestje zaterdagavond belangrijker was dan de topper in de 5e klasse A. "Vragen ze ons wekelijks waarom we niet langskomen, zijn we met tv aanwezig en gaan ze zo met deze topper om", aldus de sportverslaggevers.

Gasten

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

René Posthuma



Abonneer je op deze podcast

De Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.











Andere podcasts

Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.