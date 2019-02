Supporters FC Emmen scoren punten bij de NS

FC Emmen-fanclub SV Brigata Fanatico maakte gisteren een goede beurt bij de NS.

FC Emmen speelde zondag in Rotterdam tegen Excelsior. De supporters uit Emmen bezochten de wedstrijd per trein. Ron van de Kamp, een teammanager van hoofdconducteurs bij de NS, stuurde hen een compliment toe vanwege goed gedrag in de trein.Ook trainer Dick Lukkien is blij met het compliment van de NS en met de steun van de fanatieke aanhang in het algemeen.