Iedereen kan een TT-winnaar adopteren voor Legends Walk of Fame

Meer dan honderd bronzen tegels met de gezichten van bijna alle winnaars van de TT verschijnen de komende jaren tussen de straatstenen van Assen. Een prijzig project, volgens de initiatiefnemers, en dus zijn er veel gulle adoptieouders nodig.

De eerste tegel werd vandaag in de Jozefkerk onthuld door wethouder Mirjam Pauwels. Terwijl de beeltenis van Umberto Masetti, winnaar van de TT van 1952, de kerk inlacht, doet Pauwels een toezegging: "De gemeente zal zelf wat van de tegels overnemen en we faciliteren het leggen ervan."

Hoofdstad van de motorsport

De wethouder vindt de TT Legends Walk of Fame, zoals de route gaat heten, een aanwinst voor de provinciehoofdstad. "Het is iets tastbaars voor Assen als hoofdstad van de motorsport. Vooral rondom de TT denk ik dat de tegels veel mensen zal aantrekken."

De gemeente belooft enkele tegels over te nemen, dus er blijven er nog genoeg over zodat iedereen het project kan sponsoren. Hard nodig, want volgens de initiatiefnemers zijn de zware bronzen tegels niet goedkoop. De eerste TT werd verreden in 1925 en nagenoeg elke winnaar van de British Superbikes, de World Superbikes en een aantal specials krijgt een tegel.

Overal motorhelden

De tegels van de Legends Walk of Fame komen door de hele stad te liggen. De route begint bij het Kerkplein en voert via de Weiersloop naar het Koopmansplein. Ook in de Oudestraat, in de Nieuwehuizen, op de Brink en aan de Torenlaan krijgen de helden van de Asser motorsport een eerbetoon.

"We leggen voor elke editie een tegel, dus mensen die de TT meer dan één keer hebben gewonnen krijgen ook meerdere tegels. Alleen over de races die vlak voor de Tweede Wereldoorlog zijn gehouden weten we nog niet zeker wat we gaan doen, omdat er ook wat 'foute' winnaars tussen zitten", vertelt Rolf Sluiter, één van de initiatiefnemers namens de stichting TT Legends Walk of Fame.

Tegel nummer 1

Het is de bedoeling dat de eerste TT-held tijdens de aankomende TT-week een plek in de straten van Assen krijgt. Welke winnaar dan te bewonderen is, houden de initiatiefnemers van de route nog even voor zichzelf.