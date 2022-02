RIVM meldt 2579 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Landelijke cijfers

Landelijk gezien werden er tussen gisterochtend en vanochtend 86.862 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een fractie hoger dan gisteren, toen er 86.563 nieuwe gevallen waren doorgegeven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 850.501 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 121.500 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit, maar hier zitten ook achterstallige meldingen bij die dinsdag zijn binnengekomen. Volgens het RIVM vlakt het aantal positieve testen af.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen liep iets op, na een paar dagen van daling. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijftien mensen aan de gevolgen van hun infectie zijn bezweken. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.