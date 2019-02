Deel dit artikel:













Tennisser Max Houkes uit Coevorden wil de wereldranglijst beklimmen Max Houkes tennist al sinds een jonge leeftijd (foto: Jan-Maarten Goedkoop / maxhoukes.com)

Max Houkes uit Sleen is sinds deze zomer proftennisser. Hij wil schitteren op het gravel, gras of hardcourt. Vrijdag sleepte hij de prijs voor sporter van het jaar 2018 in Coevorden in de wacht.

Geschreven door Wiedse Veenstra

De 18-jarige tennisser focust zich de komende tijd op internationale toernooien. "Op die manier wil ik de wereldranglijst steeds meer beklimmen", zegt hij.



De titel sporter van het jaar doet Houkes goed. "Het is een leuke titel. Het had niet mijn prioriteit, maar het is wel erg fijn dat mensen laten blijken dat mijn werk wordt opgemerkt. Men weet dat ik serieus bezig ben."



Jonge leeftijd

Houkes staat al vanaf zijn vijfde jaar op de tennisbaan. “Mijn vader was tennistrainer, dan krijg je wel eens een tennisracket in je handen.” Vanaf dat moment staat een groot deel van Houkes in het teken van de sport. “Niet altijd leuk als je met vriendjes wilt tennissen. Die waren er niet zoveel mee bezig als ik.”



Proftennisser

Anderhalf jaar geleden ontving Houkes zijn havo-diploma. Sindsdien is hij fulltime gaan tennissen. “Ik kan me nu volledig focussen op het trainen voor en winnen van toernooien. En natuurlijk probeer ik zo wereldranglijst te beklimmen.”



Als prof reist Houkes veel in binnen- en buitenland. “Zo probeer ik punten te verdienen voor de ATP. Dat is de wereldranglijst voor het mannentennis.” Onlangs speelde hij toernooien in Rotterdam, Duitsland en Kazachstan. Nu maakt hij zich op voor zijn volgende ‘future toernooi’. Dat zijn de laagste internationale toernooien, als Houkes goed presteert op die toernooien, komt hij in aanmerking voor grotere toernooien.



Tevreden in Amsterdam

Nu speelt Houkes in Amsterdam. Hij heeft een voorstel om te spelen voor de Nederlandse tennisbond afgeslagen. “Het trainingsschema dat ik nu heb bevalt me te goed, daarom ben ik in Amsterdam gebleven." Wel heeft zijn keuze financiële gevolgen. "Omdat ik niet bij de bond train moet ik veel zelf bekostigen. Daarom heb ik een eigen stichting opgericht.” Met zijn stichting heeft Houkes al ongeveer vijftig sponsoren kunnen vinden.



Sportverkiezingen

Behalve Houkes vielen vrijdag nog meer sporters in de prijzen tijdens de sportverkiezingen van Coevorden. Loïs Klein werd sporttalent van het jaar. Heren 1 van golfclub de Gelpenberg werd sportploeg van het jaar en Wildman Run werd bekroond tot sportorganisatie van 2018.



De winnaars gaan naar het Drents Sportgala. Omdat dat gala een prijs uitreikt aan de sportman en sportvrouw van het jaar, wordt ook roeister Femke Paulis afgevaardigd.



Tot slot kreeg Willem Wiegers een prijs. Hij werd gehuldigd met een sportoeuvreprijs.