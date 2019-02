Bram (12) speelt in De Luizenmoeder: 'Wat ik in een aflevering zei, is geheim'

De populaire televisieserie De Luizenmoeder blijft maar records breken. Gisteren keken er ruim vier miljoen mensen. En als je de serie volgt, heb je grote kans dat je Bram Emmink uit Meppel een keer voorbij ziet komen. De 12-jarige jongen figureert dit seizoen in de tv-serie.

"Ik was in de eerste aflevering al even heel kort in beeld en in de tweede aflevering heb ik mezelf niet heel goed gezien. Maar volgende week ben ik wel weer te zien, dat zag ik al even in het voorstukje", vertelt Bram.Brams moeder gaf hem op. En met succes, want Bram kreeg een figurantenrol. "Ik wilde het zelf heel graag, omdat ik acteur wil worden. Er waren 10.000 aanmeldingen binnengekomen en daar ben ik uit gekozen. Volgens mij hoefde je alleen maar een foto mee te sturen. Verder heb ik niets hoeven doen."De opnames waren in het najaar in Mijdrecht. De serie wordt opgenomen in een leegstaand schoolgebouw. "Ik denk dat er iets van twintig kinderen waren. Die kinderen komen in de hele serie voorbij. De regisseur vertelde ons steeds wat we moesten doen. Als de acteurs aan het praten waren, mochten we bijvoorbeeld langslopen of over een steen springen." Bram praatte tussen de opnames ook met de acteurs, zoals juf Helma."Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik krijg ook allemaal leuke reacties van mensen in mijn omgeving, zoals familie en vrienden." In een van de afleveringen mocht Bram, samen met de andere kinderen, ook iets zeggen. "Maar ik mag nog niet vertellen wat, dat is geheim", aldus Bram.