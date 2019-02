De Maria in Campisschool in Assen scoort 4,7 op eindtoets

Maria in Campisschool in Assen scoort een 4,7 op de eindtoets. Dat is 2,3 punten onder het Drentse gemiddelde van een 7.

RTL Nieuws analyseerde de scores van de eindtoets van meer dan 6.000 basisscholen door heel Nederland. Hierbij werd ook rekening gehouden met een eventuele achterstand van sommige leerlingen.In Drenthe werden 249 basisscholen in het onderzoek meegenomen, waarvan vijf scholen lager scoorden dan een 5,5. Acht scholen behaalden een 8,5 of hoger.Volgens directeur Christa van der Veen van de Maria in Campisschool in Assen wordt er te veel gekeken naar de scores van de eindtoets. “De score gaat over gemiddelden, maar wij kijken naar het individuele kind. Een kind groeit ten opzichte van zichzelf, niet ten opzichte van een gemiddelde leerling.”De kinderen geven volgens Van der Veen aan zich veilig te voelen, veel te leren en met plezier naar school te gaan. De directeur zelf hecht niet veel waarde aan de uitkomsten van het onderzoek. Niet alleen omdat de school maar negen leerlingen in groep acht heeft en totaal vijftig leerlingen, maar ook omdat de onderwijsinspectie tevreden is over de basisschool. “De onderwijsinspectie heeft ons meegegeven dat we de individuele kinderen goed in het oog hadden.” Hier kun je de score van elke basisschool bekijken.