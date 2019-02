Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Loods13 tovert dierenverblijf om tot theater Iris Offringa, zakelijk directeur van Loods13 (foto: RTV Drenthe)

Het Rensenpark in Emmen heeft er een nieuwe groep bewoners bij. Theatergezelschap Loods13 heeft z'n intrek genomen in het Aziëhuis. Daar woonden tot een paar jaar geleden de slangen en schildpadden, maar binnenkort worden er theatervoorstellingen gegeven.

Geschreven door Ineke Kemper

"We gaan van twee naar vijf ruimtes dus we kunnen echt veel meer tegelijk doen", vertelt zakelijk directeur Iris Offringa enthousiast. Zij kreeg vrijdagochtend symbolisch de sleutels van de huidige eigenaar, de gemeente Emmen. Maar de afgelopen weken werd er al hard gewerkt. En dat moet ook, want aan het eind van deze week wil Loods13 al verhuizen.



Wc's in vogelkooi

"Het meeste is wel klaar. Hier en daar moeten we nog wat verven. De vloer in de theaterzaal wordt gelegd, maar dat komt allemaal goed", laat artistiek directeur Eva Wortmann ons zien. Vooral op de theaterzaal is ze erg trots. "Het is een flexibele zaal dus we kunnen er alle kanten mee op. We kunnen 72 mensen kwijt op de tribunes en die kunnen we verschuiven. Zo kunnen we alle opstellingen maken die we willen."



Ook al is het Aziëhuis straks een theater, aan verschillende dingen kun je nog zien dat er vroeger reptielen woonden. "De slangenvitrines hebben we laten staan, daar zit ons kantoor. Geen idee nog wat we daar in gaan stoppen", aldus Wortmann. "En de wc's voor onze spelers zitten ook op een fantastische plek: in een vogelkooi. Misschien dat we nog wat voor de tralies zetten voor wat privacy, maar de vogels zouden er zo weer in kunnen. Dat is toch geweldig?"



Eind april in de meivakantie geeft Loods13 haar eerste voorstelling.