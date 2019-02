Tynaarlo in hoger beroep tegen tijdelijke supermarkt Zuidlaren

Supermarkt Albert Heijn in Zuidlaren krijgt deze week nog een huurcontract van de gemeente Tynaarlo. Daarmee kan de winkel een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Dit doet de gemeente Tynaarlo schoorvoetend, want ze gaat ook in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Supermarkteigenaar Hans Hendrikse en de gemeente Tynaarlo liggen al jaren in de clinch over de tijdelijke supermarkt. Hendrikse kreeg eerder wel een vergunning, maar geen huurovereenkomst voor de grond. Daarom spande hij een rechtszaak aan, die hij won.Volgens de rechter is er genoeg plaats voor een tijdelijke supermarkt op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve en hoeft dit geen vertraging op te leveren voor de definitieve invulling van het stuk grond. Vooral omdat de huurovereenkomst geldt voor maximaal vier jaar.Daar is de gemeente Tynaarlo het niet mee eens. Volgens wethouder René Kraaijenbrink haalt dit besluit het tempo uit de plannen. Kraaijenbrink: "Zuidlaren heeft lang genoeg gewacht. Eind dit jaar presenteren we een schetsplan. In 2021 moet de schop de grond in. We kunnen niet bouwen als er de komende vier jaar een tijdelijke winkel staat op het voormalig PBH-terrein.”De rechter acht de kans klein dat een tijdelijke supermarkt de ontwikkeling van de plannen in de weg staat. Volgens de rechter zijn deze plannen tot nu toe 'weinig reëel en te ambitieus'.Verder zegt de gemeente Tynaarlo dat de leegstand in het centrum van Zuidlaren nu al toeneemt. Kraaijenbrink: “Als dan ook nog het pand van de supermarkt leeg komt te staan, kan er een domino-effect optreden en is er een reële kans op nog veel meer leegstand en verpaupering."De eigenaar van Albert Heijn in Zuidlaren zegde tijdens de rechtszaak toe zo snel mogelijk naar een vervangende huurder van het huidige pand te zoeken.Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.