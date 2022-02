Assen wil vaart maken met actieplan voor vrijetijdssector

De gemeenteraad in Assen is positief over het 'actieplan vrijetijdseconomie'. Met dit plan, waarvoor 700.000 euro nodig is, moet de vrijetijdssector in de stad een boost krijgen.

Het doel van het plan is een herkenbaardere vrijetijdssector en meer onderlinge samenwerking tussen ondernemers. Om dit te realiseren wordt er een externe 'aanjager' aangesteld. Verder wordt er gekeken naar een samenwerking met NHL Stenden, zodat er opleidingen in Assen kunnen worden gevolgd die aansluiten bij de vrijetijdssector.

Mooi maar taai

Wethouder Bob Bergsma (D66) sprak van een "mooi, maar taai proces" in aanloop naar het voorliggende actieplan. "Eerdere pogingen zijn vaak in de la geëindigd. Het is van groot belang voor de sector om hier snel mee aan de slag te gaan."

Voor het plan heeft de wethouder 700.000 euro nodig. De ondernemers in de vrijetijdssector dragen vervolgens bij door zich achter het actieplan te scharen. "Onze investering zou er toe kunnen leiden dat ook de sector zelf gaat investeren", hoopt Bergsma.

Betaalbaar

Fractievoorzitter Jannie Drenthe van de SP hoopt vooral dat de vrijetijdssector betaalbaar blijft voor alle Assenaren. Als voorbeeld gaf ze de, in haar ogen, hoge entree die wordt gevraagd bij Asser zwembaden. "Laatst was ik voor een ochtendje zwemmen met twee kleine kinderen al 27 euro kwijt", schetste zij.

Bergsma gaf aan dit als een aandachtspunt te zien. Verder beloofde hij dat de 700.000 euro die nu wordt gevraagd voor de vrijetijdssector, niet zal worden gefinancierd door een verhoging van de toeristenbelasting.

Werknemerspool

Personele zorgen zijn er ook. Zo maakt binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan van Vaart in Assen (ViA) zich zorgen te maken over de moeite waarmee ondernemers personeel weten vast te houden. "Het behoud van werkgelegenheid is cruciaal voor een goede vrijetijdssector", sprak hij.

Een werknemerspool, waar meerdere ondernemers uit kunnen putten, zou volgens Vosjan misschien kunnen helpen. "Dan kan je werknemers die 20 uur bij een bedrijf werken, op een andere plek ook uren geven", opperde Vosjan. Daarmee zou het aantrekkelijker moeten zijn om in Assen en omgeving werkzaam te blijven.