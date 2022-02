Misbruik zes meisjes door man uit Hoogeveen eind april voor de rechter

De man wordt verweten dat hij de meisjes tussen oktober 2018 tot eind 2019 onder meer op een camping in Echten misbruikte. Dit zou ook bij hem thuis in Hoogeveen zijn gebeurd, waarbij onder anderen de dochter van de verdachte uit Roermond werd misbruikt. Hij kreeg van de moeder foto's en een filmpje van haar deels ontklede kinderen toegestuurd. Ze deed dit onder druk van de man, verklaarde de vrouw later.

Een psychiater concludeert dat de man lijdt aan pedofilie en een autistische stoornis en adviseert tbs met dwangverpleging. De advocaat van de Hoogevener vindt deze conclusie twijfelachtig en verzocht om een second opinion. De rechter vond het verzoek slecht onderbouwd en wees het af. De raadsman krijgt nog wel de mogelijkheid om schriftelijke vragen in te dienen die vervolgens op zitting door een deskundige kunnen worden beantwoord.

In de onderbroek van één van de slachtoffers is speeksel van de man aangetroffen, bleek na onderzoek. De advocaat wil dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt hoe dat spoor in het broekje terecht is gekomen. De verdachte ontkent en suggereert dat hij het kledingstuk van de waslijn heeft gehaald.