VVD Assen stuurt brief aan Tweede Kamerfractie: 'Voornemen kazerne kan in prullenbak'

De VVD Assen is onaangenaam verrast door het voornemen van staatssecretaris én partijgenoot Christophe van der Maat om de Johan Willem Friso kazerne in 2027 te gaan sluiten. De liberalen in de provinciehoofdstad sturen een open brief aan de fractie van de VVD in de Tweede Kamer.

De brief is specifiek gericht aan woordvoerder Jeroen van Wijngaarden. "Daarin maken we duidelijk dat dit voornemen wat ons betreft de prullenbak in kan. De kazerne in Assen is essentieel voor Assen, Drenthe en het Noorden. Ook nodigen wij hem uit om snel naar Assen te komen", aldus de Asser afdeling van de VVD.