Westerveld geeft vakantiehuizen woonbestemming, in ruil voor geld

Investeren in toerisme

"Doordat het park een woonbestemming krijgt, verliezen we de recreatieve waarde ervan", legt wethouder Jelle de Haas uit. "Dat is een verlies voor de gemeente. Om dat enigszins te compenseren vragen we een bijdrage van de woningbezitters. Het geld geven we terug aan de toeristische sector, door het te investeren in bijvoorbeeld fietspaden."

Hoewel in de gemeente Coevorden een vergelijkbare constructie plaatsvindt, is Westerveld een van de eerste gemeenten die het toepast. Als het succes heeft, wil de provincie dit systeem bij meerdere parken uitrollen.

Geen affiniteit

Henk Dingerdis is blij dat zijn park een woonbestemming krijgt, maar is het niet eens met het bedrag dat hij moet betalen. "We zijn het niet eens met de argumentatie", vindt hij. "Wij voelen het al jarenlang als een woonwijk en niet als een recreatiepark. We moeten nu dus een bijdrage betalen aan een sector waar we nooit affiniteit mee hebben gehad. Bovendien heeft de gemeente geen werk aan ons park, want wij betalen al de infrastructuur en het onderhoud."