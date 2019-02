Rechter: Paintball Center Coevorden is terecht gesloten

De gemeente Coevorden heeft Paintball Center Coevorden (PCC) terecht gesloten. Dit heeft de rechter vandaag beslist.

Volgens de gemeente heeft PPC niet over de vereiste omgevingsvergunning en past het bedrijf niet binnen het bestemmingsplan. Eigenaar Sebastiaan Bodde van PCC vocht de sluiting bij de rechter aan. Hij vreest een faillissement PCC is gevestigd in een pand waarin vroeger een metaalfabriek was gevestigd. Het gebouw staat naast een NAM-locatie. Volgens de rechter kan daardoor de veiligheid in gevaar komen. Bovendien vindt de rechter dat er aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging. Er zou eerst gesaneerd moeten worden.Het pand waarin PCC is gevestigd stond al negen jaar leeg en verpauperde. Er was vaak sprake van brandstichting en vernielingen. Volgens Bodde maakte het painballcentrum juist een einde aan die ellende. Hij had bij het lanceren van zijn plannen de gemeente aan zijn kant. Er zijn volgens hem toezeggingen gedaan.De rechter denkt hier anders over. Volgens hem waren die toezeggingen geen harde toezeggingen, omdat ze niet waren gedaan door medewerkers die er daadwerkelijk iets over te zeggen hadden.De gemeente liet vorig jaar in juli weten dat PCC niet over de juiste vergunningen beschikte en daarom dicht moest. Zolang er geen zicht is op legalisatie, mag het bedrijf niet verder, vindt de rechter.