Het Kasteel in Coevorden deels dicht door personeelstekort

De horeca mag straks weer langer open. Je zou denken dat dit tot een jubelstemming leidt, maar bij Het Kasteel in Coevorden is dat niet het geval. Want er is geen personeel te krijgen en daarom is het restaurant vier dagen in de week gesloten. Directeur Kees Dekker loopt op vrijdag, zaterdag en zondag zelf in de bediening.

"Kijk, je bent natuurlijk drie keer dichtgegaan in een tijdsbestek van twee jaar. Dat geeft mensen toch een beetje onzekerheid. Ze denken: ik kan misschien beter bij de GGD gaan werken, want dan heb ik bedrijfszekerheid en baanzekerheid", zegt Dekker.

Chef-kok Jordy Gruppen staat vanavond alleen in de keuken. Dan zal die het wel druk hebben? Nee, dus. Hij kookt vanavond voor zes man. "Ja, het is heel frustrerend. Mensen zijn nog een beetje bang, denk ik, terughoudend. De spontaniteit is er een beetje af om uit eten te gaan. En met die QR-code erbij is ook niet echt wat. Ik snap de mensen wel, maar voor ons wordt het er niet leuker op", zegt Gruppen.

Naar GGD en terug

MF horeca in Groningen is het uitzendbureau voor de horeca in het Noorden. Bij hen staat de telefoon roodgloeiend en wonder boven wonder is er nog personeel beschikbaar. "We hebben heel erg ingezet op behoud van kandidaten door leuke gestes, mailtjes en even een belletje te doen. Maar ook het te werk stellen in andere sectoren om zo je kandidaten bij je te houden", vertelt intercedent Daniël Hofstede.

Een deel is bij de GGD gedetacheerd, maar de hoop is dat die mensen later terugkeren naar de horeca. "Dat is wel de bedoeling. Dat hopen we ook zeker, dat het kriebelende gevoel weer terug gaat komen bij die mensen", aldus Hofstede.

Dagje meedraaien mag

Het Kasteel roept mensen met interesse in de horeca op om zich te melden. Ze kunnen een dagje meelopen om van beide kanten te kijken of het wat is. In maart stopt de steun van de overheid en het personeelsprobleem moet dus echt zijn opgelost in april. "Dan moeten we weer volop draaien. Dus het is wel onze topprioriteit om personeel te vinden", zegt Dekker.