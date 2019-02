Dijkgraaf Middel: Terugtrekken verkiezingskrant is absoluut geen censuur

Het is onzin dat waterschap Noorderzijlvest politieke censuur zou hebben gepleegd door de geplande verkiezingskrant niet uit te brengen. Dat stelt dijkgraaf Bert Middel van Noorderzijlvest.

Middel reageert op de beschuldiging van Peter van Mombergen van de partij Betaalbaar Water. Die liet eerder vandaag weten dat het schrappen van de krant lijkt op het censureren van de politieke partijen in het gebied. In de krant, die naar alle inwoners van het gebied (Noord-Drenthe, een groot deel van Groningen en een klein stukje Friesland) zou worden gestuurd, konden zij zich aan de hand van speerpunten presenteren. Dat gaat nu niet door."We zouden een krant van een aantal pagina's uitbrengen over de waterschapsverkiezingen in ons gebied. Die zou gaan over de verkiezingen in zijn algemeenheid, over waterschap Noorderzijlvest en ook zou er informatie over het gebied in komen", zegt Middel. "Een halve pagina was gereserveerd voor de acht politieke partijen. Die konden zich daar op presenteren. Met de inhoud van die halve pagina bemoeien wij ons uiteraard niet."Dat de krant niet verschenen is, heeft volgens hem niks met die halve pagina over de politieke partijen in het gebied van Noorderzijlvest te maken. "We hebben besloten hem niet te publiceren, omdat we de kwaliteit van de rest van de krant onder de maat vonden. Van politieke censuur is absoluut geen sprake."Voor de redactionele inhoud van de krant was een bedrijf ingehuurd. Dat verzorgt volgens Middel teksten voor alle 21 waterschappen in ons land. "Wij vonden de teksten gewoon niet goed. Veel informatie die erin stond, klopte niet. Ook waren veel teksten erg algemeen, terwijl wij vinden dat de krant echt over ons gebied moet gaan."Volgens hem was er te weinig tijd om alles nog aan te passen, zodat er nog op tijd een goede versie van de krant zou verschijnen. Vandaag was de aftrap van de campagne voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart.