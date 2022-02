Wat vind jij: Ik zet de verwarming een graadje lager

Als heel Nederland op één dag één graad lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2, meldt initiator Klimaatverband Nederland van de 16e Warmetruiendag op haar website. De verwarming wat lager zetten is in deze tijd misschien sowieso wel een goed idee, omdat de energieprijzen de pan uit rijzen. Je thuis wat warmer aankleden, waardoor de verwarming 's winters wat lager kan, scheelt in de portemonnee.