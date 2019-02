Deel dit artikel:













Wildlands probeert bedreigde vogelsoort te behouden Sinds 13 februari vliegt deze soembawalijster rond in de tropische kas van Wildlands (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe) Het vrouwtje zit nog in quarantaine (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

De soembawalijster wordt met uitsterven bedreigd. Daarom doet Wildlands in Emmen mee met een Europees fokprogramma rondom deze Aziatische zangvogel. Sinds vorige vliegt er daarom een soembawalijster in de tropische kas van Wildlands.

Geschreven door Martijn Klungel

Wildlands heeft twee van deze dieren. Het vrouwtje zit nog achter de schermen in quarantaine. De twee vogels zijn naar Emmen gekomen vanwege de Silent Forest Campagne.



Azië

"Het aantal soembawalijsters wordt steeds minder", legt dierenverzorger Randy Hartmann uit. "In Azië is het populair om zangvogels te vangen en ze vervolgens in de woonkamer neer te zetten. De Silent Forest Campagne moet ervoor zorgen dat mensen in dat gebied bewust worden van wat ze doen."



Samenwerking

In samenwerking met dierentuinen in heel Europa probeert Wildlands Aziatische zangvogels, waaronder de soembawalijsters, te behouden. Dat doen ze door te fokken met de vogels. Het doel is om uiteindelijk een deel van de diertjes uit te zetten.



Binnenkort mag ook het vrouwtje richting de tropische kas. Wildlands hoopt dat ze samen gaan zorgen voor nakomelingen.