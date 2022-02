De mogelijke sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen houdt Drenthe al de hele week bezig. Staatssecretaris Van der Maat noemde sluiting gisteren opnieuw een serieuze optie, om defensie in de toekomst betaalbaar te houden. De VVD in Assen heeft een brief aan Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden gestuurd, met de oproep om zich hard te maken voor behoud van de kazerne.

"Defensie en Drenthe horen bij elkaar. Voor de VVD is massale aanwezigheid van defensie en Drenthe belangrijk", reageert Van Wijngaarden die in de VVD-Kamerfractie defensie in portefeuille heeft. "Maar defensie zit met een probleem. Ze zit veel te verspreid over veel te veel plekken en daar gaat ontzettend veel onnodig Belastinggeld naartoe. Daarnaast is het ontzettend onhandig voor militairen om verspreid over het land te zitten. Dat maakt het spannend en ingewikkeld en daarom ligt het scenario van sluiting op tafel."

Kamervragen verwacht

Maar het is een discussie die zorgvuldig doorlopen moet worden, vindt hij. "Hier gaat echt nog wel over gesproken worden in de Tweede Kamer. Ik verwacht dat er honderden vragen over gesteld worden. De staatssecretaris zal met een verdraaid goede onderbouwing moeten komen over waarom dit zinvol, nodig en onvermijdelijk is. Die hebben wij als Kamer nog niet gezien, dus zo simpel is het nog niet."