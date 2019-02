Boeren willen snel resultaat dioxineonderzoek brand Attero

De omvang van de dioxinevervuiling door een brand in januari bij afvalverwerker Attero in Wijster is nog altijd niet duidelijk. LTO Noord roept onderzoekers van de Wageningen Universiteit op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Bij de brand op 4 januari werd een fabriekshal verwoest die vol lag met plastic afval. De rookpluim reikte tot Nieuweroord. In een groot gebied werden boeren verplicht hun koeien en kippen op stal te houden. Die verplichting geldt zolang niet duidelijk is hoe groot de dioxinevervuiling is.LTO Noord maakt zich namens de boeren zorgen over het uitblijven van het onderzoeksresultaat. Jan Bloemerts: "De boeren leven in grote onzekerheid. Het duurt inmiddels al zeven weken en er is nog steeds geen uitslag en dat duurt veel te lang."Met name de bedrijfsvoering van kippenboeren komt nu al in de problemen, zegt Bloemerts: "De vrij-land kippen mogen maar een aantal weken per jaar worden opgehokt en dat aantal komt nu in het geding. Dus dat gaat hen nu geld kosten en dat vinden wij onacceptabel."Attero stelt zich volgens LTO Noord wel verantwoordelijk op. "Maar het kent natuurlijk ook veel juridische haakjes." LTO Noord wil niet vooruitlopen op de schade-afhandeling. Die schade kan in de miljoenen euro's lopen als de grasmat moet worden verwijderd.Volgens Bloemerts had de uitslag allang bekend moeten worden gemaakt, maar hij hoopt dat dat nu alsnog snel gebeurt: "Ik zou toch echt hopen dat binnen twee weken iedereen weet waar die aan toe is."