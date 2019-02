Drie jaar cel voor maken van speed in drugslab Schuinesloot

Een 45-jarige man uit Tilburg is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een drugslab in Schuinesloot.

In juni vorig jaar ontdekte de politie het drugslab aan de Elimmerweg in een schuur achter een manege. Volgens het Openbaar Ministerie werd er maandelijks ruim acht ton verdiend met de productie van speed.De Tilburger, die in de nacht na de ontdekking van het lab in Slagharen werd opgepakt, heeft ontkend dat hij iets met de productie van speed te maken had. Hij verklaarde dat hij er die avond alleen had schoongemaakt. De rechtbank in Zwolle vindt dat bewezen is dat hij wel degelijk drugs produceerde.Toen de politie de inval deed, vluchtte de Brabander. Urenlang doolde hij volgens RTV Oost door het Vechtdal. Toen de politie hem bij een tankstation in Slagharen vond, had hij zijn laboratoriumpak nog aan.De eigenaar van de schuur is vrijgesproken. Tegen hem was anderhalf jaar cel geëist. Hij ontkende dat hij iets van het lab in zijn schuur geweten heeft. Volgens de rechtbank is er ook te weinig bewijs voor zijn betrokkenheid. Wel is de man veroordeeld tot één week celstraf voor wapenbezit. Bij hem thuis werd een vuurwapen gevonden.De strafzaak tegen een derde verdachte loopt nog.