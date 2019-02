'Nog veel onduidelijkheid over dood Duitse studente'

Een tweede patholoog heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van studente Leonore Prothmann, maar nog steeds is die niet helder. Dat zeggen de advocaten van Michael N., de huisgenoot van Prothmann, die ervan wordt verdacht dat hij haar op 3 september thuis in Emmen om het leven heeft gebracht.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 20-jarige N. zijn even oude Duitse huisgenote gesmoord met een kussen, nadat hij haar in de hals had gestoken. Het OM gaat uit van moord en baseert zich daarbij op het rapport van een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut, die het lichaam van de Duitse studente vlak na haar dood onderzocht.Maar diezelfde deskundige sluit ook niet uit dat de studente van NHL Stenden om het leven is gekomen vanwege hartritmestoornissen. Zij had een afwijking in de kransslagader die dat veroorzaakt kan hebben. De rechtbank benoemde na de eerste pro-formazitting tegen de in Zimbabwe geboren student Michael N. een tweede patholoog om meer duidelijkheid te krijgen.Deze deskundige van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen beweert iets stelliger dan zijn voorganger dat de jonge vrouw is verstikt door het kussen. "Maar in beide rapporten wordt ook heel veel niet uitgesloten. Echt stellige conclusies zijn er niet", zegt advocate Judith Kwakman. "Daarom willen wij beide deskundigen horen tijdens de uiteindelijke rechtszaak. We hebben veel vragen aan ze."Een van de vragen gaat over het kussen. "Als je een kussen op iemands gezicht drukt, dan ademt diegene op dat moment als het ware dat kussen in. Dus moeten er vezels van dat kussen in de mond of neus van het slachtoffer zitten. Dat is niet het geval." Ook over een mogelijke hartafwijking die Prothmann had, hebben de advocaten veel vragen.Vanochtend is de tweede pro-formazitting bij de rechtbank in Assen. Michael N. komt - in tegenstelling tot de vorige keer - zelf niet, weet Kwakman. De man, die de Italiaanse nationaliteit heeft, zit sinds 3 september vast.Over wat er precies is gebeurd, heeft N. volgens Kwakman bij de politie uitgebreide verklaringen afgelegd. Vaststaat dat hij zijn huisgenote in de hals heeft gestoken. "Maar die steekwond was oppervlakkig. Daaraan is ze niet overleden." Over wat de aanleiding was voor het geweld, wil Kwakman niets zeggen. Het Openbaar Ministerie wil helemaal niets kwijt over de zaak.Tijdens de zitting in december bleek dat Michael N. verklaard heeft dat hij zijn hand tien seconden voor Prothmann's mond heeft gehouden om te voorkomen dat ze schreeuwde. Daarna hoorde hij haar rochelen en zag hij naar eigen zeggen het leven uit haar gezicht verdwijnen. Hij belde 112 en probeerde haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.De dood van de studente had veel impact op NHL Stenden. Wanneer de rechtszaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend. Michael N. is ook psychologisch onderzocht. De resultaten daarvan zijn ook nog niet bekend.