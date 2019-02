Eigenaar Paintball Center Coevorden 'behoorlijk verrast' over uitspraak rechter

Sebastiaan Bodde is 'behoorlijk verrast' dat de rechtbank vindt dat de gemeente het Paintball Center Coevorden (PCC) terecht heeft gesloten. Gisteren stonden Bodde, die eigenaar is van PCC, en de gemeente tegenover elkaar voor de rechter.

Volgens de gemeente heeft PCC niet de vereiste omgevingsvergunning. Daarom sloot de gemeente het center. Terecht , zo oordeelde de rechter. Bodde is teleurgesteld. "De gemeente kwam steeds met nieuwe feiten, waar wij niets van afwisten."Bodde opende het paintballcenter ongeveer een half jaar geleden. Hij wist toen niet dat hij een omgevingsvergunning moest hebben. "Ik ben destijds naar de gemeente gegaan en heb gezegd dat ik een paintballcenter ging beginnen. Daar was de gemeente positief over", vertelt hij. "Dus ik ging er vanuit dat het gewoon door zou gaan."Bodde laat het er voorlopig nog niet bij zitten. "Ik ga vandaag proberen een gesprek aan te vragen met de gemeente", zegt hij. "En 26 februari hebben we een hoorzitting op het gemeentehuis. Dan wordt gekeken of de gemeente zorgvuldig met de aanvraag is omgegaan. En ik ga vragen wat ze nou echt wil."Een faillissement lijkt nabij. "Als de gemeente zegt dat ze geen center wil, dan moet ik het faillissement aanvragen." En dat is een flinke strop voor Bodde. "Al ons spaargeld zit erin."