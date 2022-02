Aanleg mountainbikeroute Vledderveen is parcours vol hindernissen

Een mountainbikeroute is nooit vlak. Nooit een rechte lijn. Het zit vol met heuvels, obstakels en natuurlijk bochten. Nou, de mountainbikeroute in Vledderveen wordt zeker een route vol obstakels.

De obstakels bestaan onder meer uit hekken en afzetlinten, maar ook tegenstanders en rechters. Obstakels die fietsclub FietsZe uit Vledder - die de route aanlegt - liever niet had gezien. Toch probeert de vereniging er doorheen te ploeteren. De juridische strijd van de club gaat door.

Vorige week sprak de rechter zich uit over de mountainbikeroute en de aanleg ervan. Die oordeelde dat klachten van natuurorganisaties gegrond waren. Alle werkzaamheden voor de mountainbikeroute moeten stilgelegd worden, voor in ieder geval zes weken. Daar is nu een week al van verstreken. Een gedeelte is echter al aangelegd. Daar weer een deel van mag open. Het gaat om een deel van 19 kilometer.

"Dat is voor ons de eerste stap waar we ontzettend blij mee zijn. Deze overwinning hebben we maar binnen. We gaan nu vol voor de rest", zegt voorzitter Pieter Bosma van FietsZe. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van de reactie van Jan Hoekema, voorzitter van NatuurAlert. "We hadden gehoopt dat de hele route verboden zou worden, maar we zijn blij met deze uitspraak", zei hij na afloop van de uitspraak.

Afzetlinten

De aanleg van de mountainbikeroute kent veel hindernissen. De provincie besloot al eerder dat de werkzaamheden stilgelegd moeten worden. Er moest onderzocht worden of de natuur aangetast wordt door de aanleg. De route gaat namelijk door een Natura2000-gebied.

Eerder was er ook al een rechtszaak, aangespannen door een omwonende met hulp van NatuurAlert en Natuurbeschermingswacht Meppel. Uitspraak: Gemeente Westerveld heeft de procedure niet goed gevolgd en de gemeente moet de al aangelegde route afzetten. Dat gebeurde met afzetlinten en hekken. NatuurAlert dreigde later met een dwangsom, omdat het verbod niet goed genoeg werd gehandhaafd.

'Goed plan'

FietsZe staat nog steeds achter het plan. Pieter Bosma: "Eigenlijk hebben we als vereniging hier twee doelen mee. We willen mountainbikers laten genieten van onze prachtige omgeving. Net als mindervalide mountainbikers met een handbike. We hebben hier mogelijkheden. Bovendien scheiden we daarmee wandelaars, ruiters en fietsers van elkaar. Dat is ook een voordeel. En voor wat betreft de natuur; we houden daar zeker rekening mee. Staatsbosbeheer kijkt ook mee. En als we de route moeten verleggen, dan doen we dat. Ik ben zelf vrijwilliger in de natuur. Dan wil ik toch niet dat diezelfde natuur kapot wordt gemaakt?"